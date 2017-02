​LIVESCORE Irina Begu vs Elise Mertens (de la ora 13:00)

Irina Begu (29 WTA) o va infrunta pe Elise Mertens (83 WTA), in al treilea meci al confruntarii dintre Romania si Belgia (turul I al Grupei Mondiale II a FedCup). Dupa ce in prima zi belgiencele au castigat ambele partide, Begu este obligata sa o invinga pe Mertens pentru ca echipa tricolora sa mai aiba sanse sa se impuna.Monica Niculescu vs Kirsten Flipkens 3-6, 6-4Sorana Cirstea vs Yanina Wickmayer 7-6 (4), 5-7, 7-5Irina Begu (29 WTA), Monica Niculescu (36 WTA), Sorana Carstea (62 WTA) si Patricia-Maria Tig (106 WTA).60 Yanina Wickmayer74 Kirsten Flipkens83 Elise Mertens123 Maryna Zanevksa85 Kirsten Flipkens91 Elise Mertens147 Yanina Wickmayer151 Maryna ZanevskaCirstea - Wickmayer 1-4 (1-1 pe hard)Niculescu - Wickmayer 2-3 (2-2 pe hard)Cirstea - Flipkens 1-0 (nicio intalnire pe hard)Niculescu - Flipkens 3-4 (toate intalnirile au avut loc pe hard)Romania si Belgia s-au mai intalnit de trei ori in Fed Cup (in 1975 si de doua ori in 1995), Belgia impunandu-se de fiecare data.Meciurile din confruntarea Romania vs Belgia (turul I al Grupei Mondiale II) se disputa in zilele de 11 si 12 februarie 2017, la "Sala Polivalenta" din Bucuresti. Invingatoarea dintre Romania si Belgia va juca barajul pentru accederea in Grupa Mondiala, iar invinsa in play-off-ul pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.