​LIVESCORE Monica Niculescu vs Kirsten Flipkens (de la ora 13:00)

De-a lungul timpului, Niculescu si Flipkens s-au mai infruntat de sase ori, de fiecare data pe suprafete rapide, scorul fiind 3-3. Ultima partida a avut loc in acest an, in optimile turneului de la Hobart, Australia. Jucatoarea noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2.2013, Hobart (Australia): 2-6, 6-4, 6-0 pentru Kirsten Flipkens2013, Indian Wells (SUA): 4-6, 6-4, 6-3 pentru Kirsten Flipkens2015, Anvers (Belgia): 6-3, 6-2 pentru Monica Niculescu2015, Katowice (Polonia): 6-7 (6), 6-1, 6-4 pentru Kirsten Flipkens2016, Luxemburg: 6-4, 6-2 pentru Monica Niculescu2017, Hobart: 6-3, 6-2 pentru Monica NiculescuMonica Niculescu vs Kirsten FlipkensSorana Cirstea vs Yanina WickmayerMonica Niculescu vs Yanina WickmayerSorana Cirstea vs Kirsten FlipkensIrina-Camelia Begu/Patricia Maria Tig vs Elise Mertens/Marina ZanevskaIrina Begu (29 WTA), Monica Niculescu (36 WTA), Sorana Cirstea (62 WTA) si Patricia-Maria Tig (106 WTA).60 Yanina Wickmayer74 Kirsten Flipkens83 Elise Mertens123 Maryna Zanevksa85 Kirsten Flipkens91 Elise Mertens147 Yanina Wickmayer151 Maryna ZanevskaCirstea - Wickmayer 1-3 (1-1 pe hard)Niculescu - Wickmayer 2-3 (2-2 pe hard)Cirstea - Flipkens 1-0 (nicio intalnire pe hard)Niculescu - Flipkens 3-3 (toate intalnirile au avut loc pe hard)Romania si Belgia s-au mai intalnit de trei ori in Fed Cup (in 1975 si de doua ori in 1995), Belgia impunandu-se de fiecare data.Meciurile din confruntarea Romania vs Belgia (turul I al Grupei Mondiale II) se vor disputa in zilele de 11 si 12 februarie 2017, la "Sala Polivalenta" din Bucuresti.Pretul unui bilet este de 90 de lei/zi - Categoria 2 (Tribuna), respectiv 150 lei/zi - Categoria 1 (Loja tribuna).