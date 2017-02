​WTA Madrid: Maria Sharapova a primit un wild card pentru turneul organizat de Ion Tiriac

In varsta de 29 de ani, Maria a fost suspendata pret de 15 luni dupa un test pozitiv la meldonium. Rusoaica a castigat turneul de la Madrid in 2014, atunci cand a dispus in finala de Simona Halep. In 2015, la ultima participare la turneul din capitala Spaniei, "Masha" a ajuns pana in semifinale.''Maria este una dintre cele mai bune jucatoare din ultimii 15 ani si o fosta castigatoarea a turneului nostru. La Madrid, ea a jucat mereu bine si sunt sigur ca la revenirea pe teren va fi foarte motivata si sper ca va juca bine in primul ei turneu'' - Manolo Santana, directorul turneului spaniol.Sharapova a anuntat in urma cu cateva saptamani ca va reveni oficial in circuitul WTA la turneul de la Stuttgart, competitie care va avea loc in perioada 24-30 aprilie. "Masha" s-a impus la Stuttgart de trei ori la rand: 2012, 2013 si 2014.