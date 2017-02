Sorana Cirstea, inaintea meciului cu Belgia:"Este o onoare sa fiu convocata la Fed Cup, sper sa aduc un plus echipei"

"Mi-a fost dor de Fed Cup, pentru ca nu am mai jucat de trei ani. Ultimul meu meci a fost cel cu Serbia de la Arenele BNR, am amintiri placute de atunci. Ma bucur sa fac parte din nou din echipa. Sunt bucuroasa ca jucam acasa si sper sa vina multa lume. Eu sunt pregatita si e o onoare sa fiu convocata. Sper sa aduc un plus echipei","Am avut un an 2016 bun, cu o prima parte foarte solida, dar ulterior am simtit un pic oboseala si am scazut. Din acest motiv am participat la cateva turnee ITF pe final de an, ca sa mai joc cateva meciuri. Ce s-a intamplat la acest inceput de an nu e magie, e multa munca. Mi-am vazut de treaba, disciplina si ordinea, astea sunt cele doua lucruri cheie pentru mine in momentul de fata. Iar rezultatul din Australia este urmare a pregatirii bune din ultima perioada", a spus Sorana."Pentru mine e o onoare sa fiu convocata in echipa de Fed Cup a Romaniei. Atmosfera e placuta, toata lumea e binedispusa. Imi place foarte mult si daca joc sper sa aduc un punct Romaniei","Cu siguranta este o pierdere absenta Simonei. Va dati seama, cand nu ai in echipa jucatorul numarul 1 nu este foarte bine. Dar eu cred ca suntem o echipa si vom reusi. Vom lupta pana la ultimul punct. Sper ca Simona sa se faca bine, sa fie OK cu genunchiul si sa ne vedem in aprilie cu ea, la urmatorul meci. E perfect daca ne va face galerie, avem nevoie, a fost si ieri la antrenament. In rest, mie mi se pare ca avem o echipa buna, o echipa solida","Ma bucur sa fiu aici, mie intotdeauna mi-a placut sa joc la Fed Cup. Presiune nu simt, eu m-am simtit bine mereu atunci cand am jucat in fata unui public numeros. Sper sa facem o treaba buna si sa aducem cat mai multe puncte Romaniei", a mai spus Niculescu."La dublu vor juca Monica si Irina. Sunt OK. Irina nu stiu ce a mancat, dar sunt OK amandoua", a spus Ilie Nastase, facand referire la problemele medicale la stomac pe care le-a acuzat in ultima perioada Irina Begu."Initial nu imi programasem sa joc si dublu la Sankt Petersburg, dar am vorbit cu Monica si am cazut de acord ca ar fi bine pentru Fed Cup sa avem cateva meciuri in picioare impreuna. Am avut acolo doua meciuri, unul castigat, altul pierdut, dar important a fost ca am jucat impreuna si cred ca a fost foarte bine. Dar eu sper sa castigam inca de la simplu si sa nu mai avem nevoie de meciul de dublu. Dar daca va fi nevoie, noi suntem pregatite",Irina Begu (29 WTA), Monica Niculescu (36 WTA), Sorana Carstea (62 WTA) si Patricia-Maria tig (106 WTA).60 Yanina Wickmayer74 Kirsten Flipkens83 Elise Mertens123 Maryna Zanevksa85 Kirsten Flipkens91 Elise Mertens147 Yanina Wickmayer151 Maryna Zanevska.Meciurile din confruntarea Romania vs Belgia (turul I al Grupei Mondiale II) se vor disputa in zilele de 11 si 12 februarie 2017, la "Sala Polivalenta" din Bucuresti. Partidele vor fi in direct pe Digisport si Livescore pe HotNews.ro.Pretul unui bilet este de 90 de lei/zi - Categoria 2 (Tribuna), respectiv 150 lei/zi - Categoria 1 (Loja tribuna).