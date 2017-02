Simona Halep: "Sunt cu sufletul alaturi de fete. O sa le fac galerie"

Romania vs Belgia, Fed Cup

"Mi-e foarte greu ca nu pot sa joc, dar nu pot sa fac nimic. Sunt accidentata si e mai bine sa intre o jucatoare care e 100% apta. Nu stiu daca e atat de importanta prezenta mea acum, eu sunt cu sufletul. O sa fiu prezenta la meciuri. Imi doresc sa castige fetele si sa mergem mai departe, ca sa mai joc si in aprilie. Nu ma prea manifest de obicei, dar o sa incerc sa fac galerie cat pot, dar de obicei stau mai linistita.Toate sunt in top si stiu ce au de facut, nu o sa ma trezesc eu acum sa le dau sfaturi, pentru ca nu e cazul, nu ma simt in masura sa fac treaba asta. Sunt destul de pregatite acum, din cate am auzit. Sorana a jucat foarte bine in Australia. Cred ca o sa fie bine pentru Romania si o sa castige. Sper sa fie sala plina, ca la Cluj, unde a fost un public foarte calduros" -"In momentul acesta, genunchiul meu nu e prea bine. Am facut tratament, astept cateva zile sa vad cum ma simt. Am avut ceva dureri zilele astea, dar e normal, pentru ca e o accidentare destul de dificila si trebuie sa am rabdare", a completatIrina Begu (28 WTA), Monica Niculescu (35 WTA), Sorana Carstea (59 WTA) si Patricia-Maria tig (104 WTA).* Romania vs Belgia se va disputa la finalul acestei saptamani, in Bucuresti.60 Yanina Wickmayer74 Kirsten Flipkens83 Elise Mertens123 Maryna Zanevksa85 Kirsten Flipkens91 Elise Mertens147 Yanina Wickmayer151 Maryna Zanevska.Meciurile din confruntarea Romania vs Belgia (turul I al Grupei Mondiale II) se vor disputa in zilele de 11 si 12 februarie 2017, la "Sala Polivalenta" din Bucuresti. Partidele vor fi in direct pe Digisport si Livescore pe HotNews.ro.Pretul unui bilet este de 90 de lei/zi — Categoria 2 (Tribuna), respectiv 150 lei/zi — Categoria 1 (Loja tribuna).