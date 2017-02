FedCup Romania vs Belgia - Irina Camelia Begu: "Bineinteles ca ii simtim lipsa Simonei Halep, vom incerca insa sa castigam"

"Simona Halep este numarul 4 in lume si normal ca ne lipseste. Publicul o vedea daca era sanatoasa, dar asa, facem si noi improvizatii. Irina a fost si ea bolnava o zi-doua, ne-a speriat putin, dar acum vad ca e bine. Romania nu e favorita, eu nu ma iau dupa clasamentul WTA. Nu s-a vazut la Cupa Davis? Numarul 340 l-a batut pe 120, asa ca eu nu mai ma iau dupa clasamente. Belgia are echipa buna, cam toate trei jucatoare sunt bune, au avut rezultate pozitive si in Australia. Nu mai sunt echipe de Fed Cup fara jucatoare bune. E greu, orice echipa e puternica acum. Dar eu am incredere in amandoua fetele care vor juca la simplu, Monica am inteles ca va juca numai dublu. O sa vedem, avem echipa buna" -"Mi-am dorit intotdeauna sa fiu prezenta la meciurile de Fed Cup. Ma bucur ca sunt aici si sper sa aducem o bucurie romanilor in weekend. Acasa m-am simtit mereu bine, m-au încurajat si imi doresc ca si de data asta sa se intample la fel. Sper sa castigam aceasta partida si sa ramanem in Grupa Mondiala. Toate jucatoarele belgiene sunt periculoase, trebuie sa fim foarte atente pentru ca la Fed Cup nu conteaza clasamentul WTA. Fed Cup-ul este diferit de turnee. Va fi un pic mai greu fara Simona, pentru ca ea fiind numarul 4 mondial a adus cate un punct-doua intotdeauna. Bineinteles ca vom simti lipsa ei, dar vom incerca sa ne vedem de treaba noastra si sa castigam" -Irina Begu (28 WTA), Monica Niculescu (35 WTA), Sorana Carstea (59 WTA) si Patricia-Maria tig (104 WTA).* Romania vs Belgia se va disputa la finalul acestei saptamani, in Bucuresti.60 Yanina Wickmayer74 Kirsten Flipkens83 Elise Mertens123 Maryna Zanevksa85 Kirsten Flipkens91 Elise Mertens147 Yanina Wickmayer151 Maryna Zanevska.Meciurile din confruntarea Romania vs Belgia (turul I al Grupei Mondiale II) se vor disputa in zilele de 11 si 12 februarie 2017, la "Sala Polivalenta" din Bucuresti. Partidele vor fi in direct pe Digisport si Livescore pe HotNews.ro.Pretul unui bilet este de 90 de lei/zi — Categoria 2 (Tribuna), respectiv 150 lei/zi — Categoria 1 (Loja tribuna).