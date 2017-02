​ATP Sofia: Horia Tecau, in sferturile de finala la dublu

Horia si Jean-Julien au beneficiat, in runda inaugurala, de retragerea cuplului Marcos Baghdatis/Gilles Muller (Cipru/Luxemburg).In sferturile competitiei, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer vor intalni invingatorii partidei dintre perechea sarba Viktor Troicki/Nenad Zimonjic si cuplul suedez Johan Brunstrom/Andreas Siljestrom.Pentru calificarea in sferturi de finala la Sofia, Tecau si Rojer vor primi cate 45 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 4.260 de euro.In primul tur al probei de dublu din capitala Bulgariei, perechea Florin Mergea/Dominic Inglot (Romania/Marea Britanie), cap de serie numarul 3, va intalni cuplul rus Mihail Elgin/Andrei Kuznetsov.