Alta problema pentru echipa de Fed Cup a Romaniei inainte de meciul cu Belgia: Irina-Camelia Begu nu s-a antrenat luni

"Cred ca e o problema de moment, cred ca a avut o neplacere la stomac, dar sper sa fie numai atat. Daca pierzi jucatoarea numarul unu conteaza foarte mult, nu? Trebuie sa facem echipa fara ea, e o pierdere enorma, dar o sa incercam sa vedem cine e mai in forma pentru jucatoarea numarul doi, aici avem probleme. Mi-a trimis un mesaj, am vazut-o si azi şi respect ce a spus. Vrea sa ia o luna pauza, e foarte bine ca s-a decis sa faca treaba asta. Numai ea stie cat de greu este, noi ne putem da cu parerea, dar parerea cea mai importanta e a ei " -"Este o pierdere pentru echipa, de ce sa mint, era bine sa o avem in echipa" -"Tot au o echipa foarte puternica. Bineinteles ca e un avantaj ca nu joaca (n.r. Halep), insa cred ca pentru noi e la fel. Trebuie sa ne concentram pe echipa noastra si sa ne pregatim bine pentru weekend" -"Romania joaca acasa, deci va fi o incercare grea pentru noi, dar nu avem nimic de pierdut si suntem apte 100% pentru a da ce-i mai bun. Au o echipa puternica si cred ca au de unde alege pentru meciul din weekend. Noi ne concentram pe fortele noastre" -De-a lungul timpului, Romania si Belgia s-au duelat de trei ori, de fiecare data castigand belgiencele. 0-2 in 1975 in sferturile Grupei Mondiale, 1-2 si 0-3 in 1995, in Grupa I valorica a zonei Europa/Africa.Romania vs Belgia se va disputa in "Sala Polivalenta" din Bucuresti, in zilele de 11 si 12 februarie 2017. Partidele vor fi in direct pe Digisport si LiveScore pe HotNews.ro.