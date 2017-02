Adrian Ungur (313 ATP) - Ilya Ivashka (175 ATP) 6-2, 5-7, 7-5, 6-4Marius Copil (129 ATP) - Egor Gerasimov (341 ATP) 3-6, 4-6, 4-6.Yaraslau Shyla/ Max Mirnii vs Horia Tecau/ Marius Copil 7-6(3), 6-4, 6-7(5), 6-4Egor Gerasimov vs Adrian Ungur.Belarus vs Romania face parte din primul tur al Grupei I, zona Europa/Africa, a Cupei Davis. Meciurile de duminica pot fi urmarite in direct pe Digisport.