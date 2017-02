Cupa Davis: SUA, in sferturile competitiei

Americanii s-au impus in meciul de dublu: Steve Johnson si Sam Querrey au trecut de perechea Antoine Bellier/Adrien Bossel, scor (7-6 (7/3), 6-3, 7-6 (7/5)).In sferturi, SUA se va duela cu Australia. In aceeasi faza a competitiei a mai ajuns si Serbia - echipa din care face parte Novak Djokovic va intalni invingatoarea din partida Spania vs Croatia.Sferturile de finala ale Cupei Davis sunt programate in perioada 7-9 aprilie 2017.