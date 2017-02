Simona Halep, la revenirea in tara: "O sa iau o pauza mai mare, fetele au o sansa buna sa castige - Sorana joaca foarte bine"

"La Fed Cup, fetele au o sansa buna sa castige. Sorana este in revenire si joaca foarte bine in Fed Cup, a castigat toate meciurile" -"M-am antrenat normal 8 zile, inainte sa merg la St. Petersburg, dar una e sa joci meciurile oficiale si alta este sa faci antrenamente. Am simtit durerea la genunchi si o sa iau o pauza mai mare. Nu am simtit nimic in timpul jocului, apoi au aparut durerile. Nu voi juca la Dubai, insa merg la Indian Wells" - a completatMeciurile din confruntarea Romania vs Belgia (turul I al Grupei Mondiale II) se vor disputa in zilele de 11 si 12 februarie 2017, la "Sala Polivalenta" din Bucuresti. Partidele vor fi in direct pe Digisport si Livescore pe HotNews.ro.Pretul unui bilet este de 90 de lei/zi — Categoria 2 (Tribuna), respectiv 150 lei/zi — Categoria 1 (Loja tribuna).