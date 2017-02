Cupa Davis: Franta si Australia, calificate in sferturile competitiei

Astfel, Richard Gasquet a trecut, vineri, de Taro Daniel, scor 6-2, 6-3, 6-2, iar Gilles Simon s-a impus in fata lui Yoshihito Nishioka, scor 6-3, 6-3, 6-4. Sambata, perechea Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut a adus al treilea succes al oaspetilor, scor 6-3, 6-4, 6-4 cu cuplul Yuichi Sugita/Yasutaka Uchiyama.La Melbourne, Australia conduce deja cu 3-0 in meciul cu Cehia: Jordan Thompson - Jiri Vesely 6-3, 6-3, 6-4, Nick Kyrgios - Jan Satral 6-2, 6-3, 6-2, Sam Groth/John Peers - Jan Satral/Jiri Vesely 6-3, 6-2, 6-2.Pentru un loc in semifinale, Franta se va duela cu invingatoarea partidei dintre Canada si Marea Britanie, iar Australia cu invigatoarea disputei Elvetia vs SUA.Partidele din sferturile Cupei Davis sunt programate in perioada 7-9 aprilie 2017.