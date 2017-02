Halep nu joaca la FedCup si nici la turneele de la Doha si Dubai

Pagina de Twitter Simona HalepFanSpace anunta ca jucatoarea romana cel mai bine clasata nu va evolua in intalnirea cu Belgia din Cupa Federatiei si nici la turneele de la Dubai si Doha, scrie News.ro.



"Imi pare rau ca a trebuit sa ma retrag de aici (n.r. - turneul de la Sankt Petersburg), am jucat cu multa placere in primul meci, a fost important sa-l castig, dar sunt trista ca durerea de la genunchi a revenit si sunt nevoita sa iau o pauza de o luna pentru recuperare. Am nevoie de aceasta pauza lunga ca apoi cand voi reveni sa fiu suta la suta. Nu voi juca la FedCup, Doha si Dubai. Am decis sa iau aceasta pauza pentru a putea evolua la SUA, la Indian Wells si Miami", a declarat ea.

Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 1, s-a retras, vineri, de la turneul de la Sankt Petersburg, inaintea partidei contra rusoaicei Natalia Vihlianteva, locul 115 WTA, din sferturile de finala.

"Sunt dezamagita ca a trebuit sa ma retrag din sferturile de finala, dar genunchiul meu nu este in regula. Am simtit dureri la genunchi dupa ultimul meci si era riscant sa continui aici. Abia astept sa revin si sper ca data viitoare sa fiu mai bine pe teren si mai sanatoasa", a explicat ea.

Halep ar fi trebuit sa joace, la finalul saptamanii viitoare, in intalnirea Romania - Belgia, din turul I al Grupei Mondiale II a Cupei Federatiei. Meciurile sunt programate in 11 si 12 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti.

Qatar Open se va disputa intre 13 si 18 februarie, iar Dubai Duty Free Championships este programat intre 19 si 25 februarie.

Simona Halep va reveni pe teren la turneele Premier Mandatory din luna martie, de la Indian Wells (8-19 martie) si Miami (21 martie - 2 aprilie).

Ea nu are puncte de aparat pana la importantele competitii americane, la care anul trecut a ajuns in sferturi de finala la ambele.