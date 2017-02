Cupa Davis: Belarus - Romania 1-1/ Marius Copil, invins de Egor Gerasimov

Marius Copil a cedat dupa o ora si 43 de minute.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre Gerasimov si Copil a devenit 2-1 in favoarea jucatorului din Belarus. Gerasimov s-a mai impus in 2015, in semifinale turneului Challenger de la Bratislava, cu 7-6 (4), 2-6, 6-2, iar Copil a castigat in 2016, in sferturile aceleiasi competitii, scor 7-6 (4), 7-6 (5).In prima disputa a zilei, Adrian Ungur (313 ATP) s-a impus in fata lui Ilya Ivashka (175 ATP), scor 6-2, 5-7, 7-5, 6-4.Sambata, de la ora 12:00Egor Gerasimov/Max Mirnii vs Nicolae Frunza/Horia TecauDuminica, incepand cu ora 10:00Ilya Ivashka vs Marius CopilEgor Gerasimov vs Adrian Ungur.Confruntarea dintre Belarus si Romania poate fi urmarita in direct la Digi Sport.