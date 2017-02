Simona Halep, dupa retragerea de la Sankt Petersburg: "Era riscant sa continui sa joc"

Favorita principala la Sankt Petersburg, Simona Halep s-a retras din competitie, unde urma sa evolueze contra rusoaicei Natalia Vihlianteva, locul 115 WTA, in sferturile de finala."Sunt foarte dezamagita ca a trebuit sa ma retrag din sferturile de finala, dar genunchiul meu nu este ok. Dupa ultimul meu meci, am simtit durere si am considerat ca e riscant sa joc in continuare aici.M-am simtit foarte bine la St. Petersburg. Am avut sansa de a vizita locuri faimoase, precum muzeul Faberge, ceea ce e fantastic.Orasul si turneul sunt frumoase si abia astept sa revin aici. Sper ca data viitoare sa joc mai bine si sa fiu sanatoasa",In acest inceput de sezon, Simona Halep a fost eliminata in optimi la Shenzhen (invinsa cu 6-3, 4-6, 7-5 de Katerina Siniakova) si a pierdut in primul tur la Australian Open (invinsa cu 6-3, 6-1 de americanca Shelby Rogers).La Sankt Petersburg, Halep a intrat in competitie direct in turul al doilea, jucatoarea din Constanta castigand meciul cu Ana Konjuh (39 WTA), scor 6-4, 7-6 (2).Pentru parcursul de la Sankt Petersburg, Halep va primi 20.350 de dolari si de 100 de puncte in ierarhia WTA.