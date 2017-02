WTA St. Petersburg: Dominika Cibulkova, calificata in semifinale

Sportiva din Slovacia s-a impus dupa o ora si 25 de minute si va evolua in mansa urmatoare cu invingatoarea din partida Svetlana Kuznetsova (Rusia), locul 8 WTA si cap de serie numarul 3 - Yulia Putintseva (Kazahstan), locul 34 WTA.Favorita principala la Sankt Petersburg, Simona Halep s-a retras din competitie, unde urma sa evolueze, tot vineri, contra rusoaicei Natalia Vihlianteva, locul 115 WTA, in sferturile de finala. Romanca nu poate pierde mai mult de un loc in aceasta saptamana.Daca starea de sanatate ii va permite, Halep va juca, la finalul saptamanii viitoare, in intalnirea Romania - Belgia, din turul I al Grupei Mondiale II a Fed Cup. Meciurile sunt programate in 11 si 12 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti.