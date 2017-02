WTA St. Petersburg: Simona Halep s-a retras inaintea meciului cu Natalia Vikhlyantseva

Site-ul oficial al turneului de la Sankt Petersburg a anuntat retragerea Simonei, precinzand ca aceasta a fost cauzata de o accidentare la un genunchi.Simona Halep a intrat in competitie direct in turul al doilea, jucatoarea din Constanta castigand meciul cu Ana Konjuh (39 WTA), scor 6-4, 7-6 (2).De partea cealalta, Vikhlyantseva (19 ani), beneficiara unui wild card, a invins-o in prima runda pe Yaroslava Shvedova (Kazahstan, locul 45 WTA), scor 6-3, 6-4, iar in optimi a trecut de rusoaica Daria Kasatkina (27 WTA).In aceste conditii, Simona Halep a devenit incerta pentru meciul de Fed Cup cu Belgia, care este programat pe 11 si 12 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, in primul tur al Grupei Mondiale II.Turneul de la St. Petersburg face parte din categoria "Premier", competitia fiind dotata cu premii totale in valoare de $710.900. In 2016, intrecerea a fost castigata de Roberta Vinci (la simplu) si de Martina Hingis/Sania Mirza (la dublu). Castigatoarea competitiei va incasa un cec in valoare de $132,740 si 470 de puncte in ierarhia WTA.