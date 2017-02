​WTA St. Petersburg: Venus Williams, eliminata in optimi

Partida a durat 56 de minute.Finalista ultimei editii a Australian Open era pe partea de tablou a Simonei Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 1, iar cele doua sportive s-ar fi putut intalni in semifinale.In sferturile de finala, Mladenovic o va intalni pe italianca Roberta Vinci, favorita numarul 6, care a trecut in doua seturi, 6-4, 6-4, de germanca Andrea Petkovic.Kristina Mladenovic (Franta) - 4-Venus Williams (SUA) 6-3 6-15-Elena Vesnina (Rusia) - Alize Cornet (Franta) 2-6 6-3 6-36-Roberta Vinci (Italia) - Andrea Petkovic (Germania) 6-4 6-4Simona Halep (4 WTA) - Natalia Vikhlyantseva (Rusia, 115 WTA)/ de la ora 11:00Svetlana Kuznetsova (Rusia, 8 WTA) - Yulia Putintseva (Kazahstan, 34 WTA)Kristina Mladenovic (Franta, 51 WTA) - Roberta Vinci (Italia, 21 WTA)Elena Vesnina - Dominika Cibulkova (Slovacia, 5 WTA)/ Dona Vekic (Croatia, 88 WTA)Turneul de la St. Petersburg face parte din categoria "Premier", competitia fiind dotata cu premii totale in valoare de $710.900. In 2016, intrecerea a fost castigata de Roberta Vinci (la simplu) si de Martina Hingis/Sania Mirza (la dublu). Castigatoarea competitiei va incasa un cec in valoare de $132,740 si 470 de puncte in ierarhia WTA.