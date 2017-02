​Cupa Davis: Programul meciurilor de la Belarus vs Romania

Belarus vs Romania se va disputa in perioada 3-5 februarie 2017, la Minsk.Adrian Ungur (133 ATP) vs Ilya Ivashka (175 ATP)Marius Copil (129 ATP) vs Egor Gerasimov (341 ATP).Egor Gerasimov/Max Mirnîi vs Nicolae Frunza/Horia TecauIlya Ivashka vs Marius CopilEgor Gerasimov vs Adrian Ungur.