WTA St. Petersburg: Raluca-Ioana Olaru, eliminata in primul tur al probei de dublu

Olaru si Savchuk au fost invinse, in runda inaugurala, cu scorul de 6-2, 6-4, dupa o ora si 12 minute, de cuplul Jelena Ostapenko/Alicja Rosolska (Letonia/Polonia).Pentru participarea la turneul de la Sankt Petersburg, Raluca-Ioana Olaru si Olga Savchuk vor primi cate un punct in clasamentul de dublu si un cec in valoare totala de 3.350 de dolari.In acest an, Olaru si Savchuk au castigat turneul de la Hobart, au ajuns in finala la Shenzhen si au trecut un tur la Australian Open, scrie News.ro.