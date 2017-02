​WTA St. Petersburg: Irina Begu si Monica Niculescu s-au calificat in sferturile probei de dublu

Begu si Niculescu au trecut in runda inaugurala de cuplul Lenka Kuncikova/Elise Mertens (Cehia/Belgia), scor 6-1, 6-3. Partida a durat 59 de minute.Pentru calificarea in sferturi, Begu si Niculescu vor primi cate 100 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 6.165 de dolari.In runda urmatoare, Irina-Camelia Begu si Monica Niculescu vor intalni perechea Daria Gavrilova/Kristina Mladenovic (Australia/Franta), cap de serie numarul 3, care a trecut, cu scorul de 6-3, 6-4, de cuplul Demi Schuurs/Renata Voracova (Olanda/Cehia).Mertens ar putea fi una dintre adversarele Romaniei in meciul din turul I al Grupei Mondiale II a Fed Cup, care se va disputa in 11 si 12 februarie, in Sala Polivalenta din Bucuresti.