​Fed Cup: Echipa Romaniei pentru meciul cu Belgia

Simona HALEP (4 WTA), Irina-Camelia BEGU (28 WTA), Monica NICULESCU (35 WTA) si Sorana CIRSTEA (59 WTA). De asemenea a fost convocata, ca rezerva, si Patricia-Maria TIG (104 WTA)."Ma bucur ca am putut convoca cea mai buna echipa pentru acest meci important cu Belgia din Cupa Federatiei. Fetele noastre sunt foarte valoroase, avem jucatoare de elita, si sunt convins ca suporterii romani, pe care ii astept sa fie in numar cat mai mare in Sala Polivalenta din Bucuresti, vor avea parte de tenis de inalta clasa. Romania merita sa fie din nou in prima Grupa Mondiala a Cupei Federatiei si stiu ca si fetele isi doresc acest lucru",