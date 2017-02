LIVESCORE: Simona Halep vs Ana Konjuh 6-4, 5-4

Simona a inceput "rau" meciul cu Ana, pierzandu-si serviciul in chiar primul game al disputei. Jucatoarea noastra a revenit insa, a egalat la unu, iar apoi s-a distantat la 3-1. Game-urile au fost lungi, "incalcite", cu multe erori, iar dupa aproape 25 de minute tabela arata doar 3-1.Am putut observa o lupta "surda" de pe baseline, cu multe lovituri ratate de ambele parti. Cu un procentaj slab de reusita atat pe primul, cat si pe al doilea serviciu, Halep si-a mai cedat inca o data serviciul, Konjuh egaland la trei in prima mansa.Au urmat primele game-uri lejere de serviciu pentru cele doua sportive, iar Ana a fost a ajuns in situatia de a servi pentru a ramane in primul set (5-4). Croata a simtit presiunea, permitandu-i Simonei sa fie agresiva la retur. A venit break-ul, la zero, mansa intai revenindu-i numarului 4 WTA cu 6-4, dupa 40 de minute.In varsta de 19 ani, Ana a eliminat-o in runda inaugurala peTurneul de la St. Petersburg face parte din categoria "Premier", competitia fiind dotata cu premii totale in valoare de $710.900. In 2016, intrecerea a fost castigata de Roberta Vinci (la simplu) si de Martina Hingis/Sania Mirza (la dublu). Castigatoarea competitiei va incasa un cec in valoare de $132,740 si 470 de puncte in ierarhia WTA.