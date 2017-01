WTA St. Petersburg: Ana Konjuh o invinge pe Monica Niculescu - Duel cu Simona Halep in turul doi

In varsta de 19 ani, Ana a avut nevoie de doua ore pentru a trece de Monica. Pentru participarea la competitia din Rusia, Niculescu va primi 6.925 de dolari si un punct in ierarhia WTA.Meciul Simonei Halep cu Ana Konjuh va avea loc miercuri, in jurul orei 11:30 (va fi a doua disputa de pe Arena Centrala - "Sibur Arena"). Competitia este transmisa in Romania de Digisport.Turneul de la St. Petersburg face parte din categoria "Premier", competitia fiind dotata cu premii totale in valoare de $710.900. In 2016, intrecerea a fost castigata de Roberta Vinci (la simplu) si de Martina Hingis/Sania Mirza (la dublu). Castigatoarea competitiei va incasa un cec in valoare de $132,740 si 470 de puncte in ierarhia WTA.