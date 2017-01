WTA St. Petersburg: Irina Camelia Begu, invinsa in runda inaugurala de Andrea Petkovic

Begu a platit tribut erorilor nefortate: a facut nu mai putin de 43, fata de 20 de lovituri castigatoare. Pentru participarea la competitia din Rusia, Irina va primi 6.925 de dolari si un punct WTA.In urmatorul meci, Andrea o va intalni pe Roberta Vinci (6-3, 3-6, 6-4 cu Timea Babos).Turneul de la St. Petersburg face parte din categoria "Premier", competitia fiind dotata cu premii totale in valoare de $710.900. In 2016, intrecerea a fost castigata de Roberta Vinci (la simplu) si de Martina Hingis/Sania Mirza (la dublu). Castigatoarea competitiei va incasa un cec in valoare de $132,740 si 470 de puncte in ierarhia WTA.