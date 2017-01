Clasamentul ATP: Roger Federer a revenit in TOP 10. Finalist la AO, Rafael Nadal a urcat pe sase

Lider se menține britanicul Andy Murray, cu 11.540 puncte, urmat de sarbul Novak Djokovic, cu 9.825 puncte, in timp ce pe trei a urcat Stanislas Wawrinka (5.695 de puncte).Cel mai bine clasat jucator roman este Marius Copil, aflat pe locul 129, cu 464 puncte. Adrian Ungur a urcat trei locuri si se gaseste pe 313, in timp ce Nicolae Frunza (retinut in lot pentru meciul cu Belarus) este pe 581.Horia Tecau - locul 18 (3.470 puncte), Florin Mergea - locul 23 (3.010 puncte).* in paranteza, locul ocupat anterior129.(127) Marius Copil 464299.(299) Dragos Dima 165313.(316) Adrian Ungur 155519.(528) Petru-Alexandru Luncanu 69581.(582) Nicolae Frunza 54 etc.* in paranteza, locul ocupat anterior1.(1) Andy Murray (Marea Britanie) 11.5402.(2) Novak Djokovic (Serbia) 9.8253.(4) Stanislas Wawrinka (Elveția) 5.6954.(3) Milos Raonic (Canada) 4.9305.(5) Kei Nishikori (Japonia) 4.8306.(9) Rafa Nadal (Spania) 4.3857.(7) Marin Cilic (Croația) 3.5608.(8) Dominic Thiem (Austria) 3.5059.(6) Gael Monfils (Franta) 3.44510.(17) Roger Federer (Elvetia) 3.260.