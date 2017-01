LIVESCORE Roger Federer vs Rafael Nadal 1-2

Nadal conduce cu 23-11 in meciurile directe.

Rafa are 14-7 in meciurile care au fost finale ale competitiilor unde s-au intalnit.

Federer se afla la a 28-a finala de Grand Slam, elvetianul avand ocazia sa isi treaca in palmares a 18-a victorie intr-un turneu de Grand Slam. Ultimul triumf al lui Federer a fost in 2012, intr-o finala cu Andy Murray la Wimbledon.Pentru Nadal, finala de la Melbourne va fi a 21-a de GS din cariera. Ibericul a castigat ultima data un turneu de Grand Slam in 2014, la Roland Garros, cand l-a invins in finala pe Novak Djokovic.Federer si Nadal sunt jucatorii care au cucerit cele mai multe titluri de Grand Slam din istorie. Roger detine recordul absolult (17), in timp ce Rafa are tot atatea trofee ca si Pete Sampras (14).Roger Federer si Rafael Nadal nu s-au mai infruntat intr-un turneu de Grand Slam din 2014, cand au dat piept in semifinalele competitiei de la Melbourne. Spaniolul s-a impus atunci, scor 7-6(4) 6-3 6-3.Daca Roger Federer se va impune la Melbourne, va fi primul tenismen din Era Open care va avea 3 turnee de Grand Slam castigate de cel putin 5 ori. De cealalta parte, daca Rafael Nadal va castiga finala, va deveni primul tenismen din Era Open care va avea toate turneele de Grand Slam castigate cel putin de doua ori.Turul 1: Roger Federer - Jurgen Melzer (300 ATP) 7-5 3-6 6-2 6-2, dupa 2 h 5 minTurul 2: Roger Federer - Noak Rubin (200 ATP) 7-5 6-3 7-6, dupa 2 h 2 minTurul 3: Roger Federer - Tomas Berdych (10 ATP) 6-2 6-4 6-4, dupa 1 h 30 minOptimi: Roger Federer - Kei Nishikori (5 ATP) 6-7 6-4 6-1 4-6 6-3, dupa 3 h 23 minSferturi: Roger Federer - Mischa Zverev (50 ATP) 6-1 7-5 6-2, dupa 1 h 32 minSemifinale: Roger Federer - Stanislas Wawrinka (4 ATP) 7-5 6-3 1-6 4-6 6-3, dupa 3 h 4 min.Turul 1: Rafael Nadal - Florian Mayer (49 ATP) 6-3 6-4 6-4, dupa 2 h 4 minTurul 2: Rafael Nadal - Marcos Baghdatis (36 ATP) 6-3 6-1 6-3, dupa 2 h 12 minTurul 3:Rafael Nadal - Alexander Zverev (24 ATP) 4-6 6-3 6-7 6-3 6-2, dupa 4 h 5 minOptimi: Rafael Nadal - Gael Monfils (6 ATP) 6-3 6-3 4-6 6-4, dupa 2 h 55 minSferturi: Rafael Nadal - Milos Raonic (3 ATP) 6-4 7-6 6-4, dupa 2 h 44 minSemifinale: Rafael Nadal - Grigor Dimitrov (15 ATP) 6-3 5-7 7-6 6-7 6-4, dupa 4 h 56 min13 h 37 min (Federer) - 18 h 55 min (Nadal).Federer vs Nadal: 17-14Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).Australian Open (2009), Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Wimbledon (2009, 2010), US Open (2010, 2013).





La nivel de Grand Slam-uri, Nadal conduce cu 9-2 in meciurile directe.



3-0 pentru Nadal.5-0 pentru Nadal.2-1 pentru Federer.Nu s-au intalnit niciodata.13-2 pentru Nadal.9-7 pentru Nadal.8-2 pentru Nadal5-1 pentru Federer.2-1 pentru Federer.Federer vs Nadal 302-141.Federer vs Nadal: 2-62006, Roland Garros: 1-6 6-1 6-4 7-6 pentru Rafael Nadal2006, Wimbledon: 6-0 7-6 6-7 6-3 pentru Roger Federer2007, Roland Garros: 6-3 4-6 6-3 6-4 pentru Rafael Nadal2007, Wimbledon: 7-6 4-6 7-6 2-6 6-2 pentru Roger Federer2008, Roland Garros: 6-1 6-3 6-0 pentru Rafael Nadal2008, Wimbledon: 6-4 6-4 6-7 6-7 9-7 pentru Rafael Nadal2009, Australian Open: 7-5 3-6 7-6 3-6 6-2 pentru Rafael Nadal2011, Roland Garros: 7-5 7-6 5-7 6-1 pentru Rafael Nadal2016 Novak Djokovic2015 Novak Djokovic2014 Stanislas Wawrinka2013 Novak Djokovic2012 Novak Djokovic2011 Novak Djokovic2010 Roger Federer2009 Rafael Nadal