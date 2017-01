CM Handbal (m): Slovenia - Croatia 31-30/ Slovenia a castigat medalia de bronz dupa o revenire spectaculoasa

Pentru a obtine acest podium mondial istoric, handbalistii sloveni, condusi de antrenorul Veselin Vujovic, au remontat un handicap de opt goluri.Cu 20 de minute inainte de finalul partidei, croatii conduceau cu 24-16 si pareau ca au meciul in mana. Insa lupta epica dusa cu o zi inainte in semifinala cu Norvegia (25-28 dupa prelungiri) le-a pus la grea incercare rezistenta fizica.Slovenii, care au intalnit Franta joi (25-31) au beneficiat de o zi in plus de odihna si de o refacere suficienta pentru a produce aceasta rasturnare de scor fantastica.Ei au facut front colectiv, insa Borut Mackovsek, ineficient in semifinala (0/5), va ramane eroul serii pentru ca a marcat golul victoriei si a oferit selectionatei sale a doua medalie din tanara sa istorie.Precedenta, una de argint, data de la Campionatul European din 2004, organizat pe pamant sloven. Cel mai bun rezultat la un Campionatul Mondial pentru ''elvetienii din Balcani'', cum li se spune slovenilor, a fost un loc 4 obtinut in 2013.Domagoj Duvnjak (4 goluri) si partenerii sai croati au fost clar blestemati la aceasta a 25-a editie a Campionatului Mondial. Vineri, el a avut deja numeroase oportunitati de a intoarce partida cu Norvegia pentru a obtine o prima finala mondiala dupa cea din 2009.Insa Zlatko Horvat a ratat aruncarea de la 7 metri, respinsa de stralucitorul portar nordic Torbjorn Bergerud, la finalul timpului regulamentar. Prelungirile au fost in final favorabile scandinavilor, scrie Agerpres Finala pentru titlul mondial va avea loc duminică, între Franţa şi Norvegia, de la ora 18:30.