​LIVESCORE: Serena Williams vs Venus Williams, in finala de la Australian Open (de la ora 10:30)

Serena se afla la doar un meci distanta de doborarea recordului stabilit de Steffi Graf pentru Era Open - 22 de titluri de Grand Slam in cariera. De asemenea, daca va castiga finala de la Melbourne, mezina familiei Williams va reveni si pe prima pozitie in ierarhia WTA, acolo de unde "cazuse" dupa US Open, editia de anul trecut.Serena Williams a castigat de sase ori trofeul la Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015).Venus are in palmares sapte titluri de Grand Slam (5 la Wimbledon si doua la US Open) si alte sapte finale disputate. Nu a castigat insa trofeul la Australian Open, acolo unde a mai evoluat intr-o singura finala: in 2003, atunci cand a fost invinsa tot de sora Serena.De-a lungul timpului, Serena si Venus s-au intalnit de nu mai putin de 27 de ori, sora mai mica conducand cu 16-11. Primul lor duel in circuitul WTA a fost inregistrat in 1998, la Australian Open, Venus castigand in doua seturi: 7-6(4), 6-1. Ultima confruntare a avut loc in 2015, la US Open, acolo unde Serena s-a impus in trei seturi, scor 6-2, 1-6, 6-3.De opt ori s-au confruntat cele doua americance intr-o finala de Grand Slam, scorul fiind de 6-2 pentru Serena Williams.Ultima finala de Grand Slam in care cele doua surori s-au intalnit a fost la Wimbledon, in 2009, atunci cand Serena a fost mai puternica si a castigat cu 7-6(3), 6-2.Turul 1: Serena Williams - Belinda Bencic (59 WTA) 6-4, 6-3Turul 2: Serena Williams - Lucie Safarova (61 WTA) 6-3, 6-4Turul 3: Serena Williams - Nicole Gibbs (92 WTA) 6-1, 6-3Optimi: Serena Williams - Barbora Strycova (16 WTA) 7-5, 6-4Sferturi: Serena Williams - Johanna Konta (9 WTA) 6-2, 6-3Semifinale: Serena Williams - Mirjana Lucic-Broni (79 WTA) 6-2, 6-1Turul 1: Venus Williams - Kateryna Kozlova (101 WTA) 7-6 (5), 7-5Turul 2: Venus Williams - Stefanie Voegele (112 WTA) 6-3, 6-2Turul 3: Venus Williams - Ying-Ying Duan (86 WTA) 6-1, 6-0Optimi: Venus Williams - Mona Barthel (181 WTA) 6-3, 7-5Sferturi: Venus Williams - Anastasia Pavlyuchenkova (27 WTA) 6-4, 7-6 (3)Semifinale: Venus Williams - Coco Vandeweghe (35 WTA) 6-7, 6-2, 6-3