​Australian Open: Finala epica la Melbourne (Federer vs Nadal), dupa ce Rafael Nadal a trecut dupa un meci thriller de cinci seturi de Grigor Dimitrov 

Semifinala a inceput cu schimburi aspre, trecandu-se peste obisnuita faza de tatonare. Ibericul a debutat in meci la serviciu si nu a fost ferit de "pericole" - a fost nevoit sa revina de la 15-40, castigandu-si serviciul cu dificultate.Grigor nu "gaseste" primul serviciu la 2-1 in primul set, vine pe o minge scurta la fileu, iar Nadal il paseaza - break pentru fostul lider mondial, 3-1 pe tabela pentru Rafa. Urmeaza un game solid din partea spaniolului (bifeaza si un as), iar scorul devine 4-1.Game-ul cu numarul sase ne aduce un alt Dimitrov: hotarat, concentrat, agresiv. Bulgarul face lovituri castigatoare atat cu dreapta sa exploziva, cat si cu reverul in cross lung (4-2). L-am vazut pe acel Grigor care a impresionat pana in semifinalele de la AO. Pana la finalul setului, nu au mai aparut surprize: fiecare jucator a fost autoritar in "spatele" serviciului, iar setul i-a revenit lui Rafa, scor 6-3, dupa 35 de minute.Spaniolul a fost jucatorul mai activ, cu initiativa, cel care nu l-a lasat pe bulgar sa isi etaleze jocul de atac. Forehandurile cu mult topspin au "agresat" reverul cu o mana al lui Grigor, scotandul-l pe bulgar de multe ori cativa metri in afara terenului.Desi a castigat categoric primul set, Rafa a facut pasul inapoi la retur, aparandu-se din nou la cativa metri in spatele baseline-ului. Mingile au fost fara "adancime", iar bulgarul si-a putut etala loviturile frumoase (1-0).Game-ul doi ne aduce o imagine mai putin intalnita pe terenurile de tenis: Dani Vallverdu (antrenorul lui Grigor) este aratat pret de cateva secunde, timp in care acesta se tot uita la ceas...Tehnicianul ii face semn lui Pascal Maria sa-l avertizeze pe Nadal pentru prelungirea timpului de la serviciu...Acest lucru nu se intampla insa, iar Rafa isi castiga serviciul si egaleaza la unu.Nadal primeste pana la urma avertisment pentru timpul indelungat de la serviciul, iar game-ul este unul cu succes pentru Grigor: face break la zero, dupa ce a profitat de o "amorteala" din jocul fostului lider mondial - Nadal a revenit la pozitia defensiva, returneaza fara sa il deranjeze pe adversar, iar Dimitrov isi face jocul de regularitate (3-1).Grigor este puternic la serviciu, este stapan pe el, se afla pe un val de incredere, iar desprinderea este una iminenta: 4-1, in setul al doilea. Urmeaza un game de incredere pentru Rafa (a reusit si doi asi), se face 4-2.Dimitrov dintr-o data parca slabeste ritmul la serviciu, nu mai este la fel de sigur, ii permite lui Nadal sa vina peste el la retur, iar bulgarul pierde game-ul dupa o dubla greseala (4-3) - sansa nescontata pentru Nadal de a reveni in set...De la 40-15, Grigor il deranjeaza pe Nadal pe forehand, iar ibericul greseste in doua randuri...La minge de break pentru bulgar, Rafa comite o dubla greseala: 5-3, iar Dimitrov serveste pentru castigarea mansei a doua.Bulgarul resimte presiunea, "scapa" mult in afara terenului doua lovituri de rever, iar Nadal nu pierde ocazia si ramane in set (5-4).Urmeaza un game de infarct pentru fanii lui Nadal: Grigor este ofensiv, intra mult in teren si are patru mingi de set: prima este salvata cu un forehand in lung de linie, care prinde coltul terenului, a doua dupa o rama a lui Grigor, a treia cu un serviciu cu mult slice la exterior, iar a patra dupa ce mingea ciupeste teul, dupa cum ne-a aratat hawk-eye-ul...Game-ul de zece minute este unul al supravietuirii pentru Nadal (5-5).Bulgarul nu se demoralizeaza, serveste bine, trece din nou in avantaj, iar apoi pune inca o data presiune mare pe Nadal. Ibericul cedeaza de aceasta data, in momentul in care apar alte doua mingi de set (15-40). 7-5 pentru Dimitrov, dupa 63 de minute.Nadal a avut doua mingi de break la 1-1, insa bulgarul le-a salvat imperial, in stil de mare campion. Echilibrul a fost rupt pentru prima data la 2-2, atunci Grigor nu s-a descurcat pe doua reuturi "moi", sub nivelul fileului...A aparut break-ul, intr-un game al carui debut nu anunta vreo surpriza. Aflat in avantaj pe tabela, Nadal incepe game-ul urmator cu o dubla greseala. Spaniolul salveaza trei mingi de break, insa pana la urma adversarul nu il lasa pe Rafa sa se distanteze pe tabela: se face 3-3 (rebreak al lui Grigor).Spaniolul nu mai este incisiv la retur precum in meciul cu Raonic - trimite scurt, moale, iar invitatia la atat este primita cu mare placere de Grigor. Bulgarul "gaseste" foarte bine lungul de linie cu reverul, apropiindu-se de castigarea setului al treilea (5-4).Aflat sub presiune, Nadal trimite cu si mai mult topsin pe reverul lui Grigor, iar acesta cedeaza sub acest asediu pana la urma (5-5). Urmeaza un game tensionat, in care Dimitrov are unele probleme, insa pana la urma se face 6-5 in favoarea sa. Pentru Nadal exista acum doar varianta fericita a tiebreak-ului.Intrerupere mai mare a jocului (cateva minute bune), dupa ce organizatorii curata anumite locuri de pe teren. Nadal nu resimte presiunea momentului, isi castiga serviciul la zero, iar setul trei se va decide in tiebreak.Urmeaza minute dramatice, cu schimburi la limita si cu rasuflarea taiata parca in tribune...Nadal a condus, pe rand, cu 4-2, iar apoi cu 5-3, insa pana la urma s-a ajuns la 5-5...Grigor s-a aparat exemplar, a facut bine tranizitia din defensiva in atac, dar Rafa a avut nervii mai tari: 7-5 in favoarea sa, dupa un set maraton de 70 de minute...Nadal si Grigor sunt atenti la serviciu in debutul setului cu numarul patru - nu ofera sanse de break, iar primele patru jocuri sunt "linistite": 2-2. Dupa ce isi castiga pentru a doua oara serviciul in acest set, Dimitrov este auzit spunand: "C'mon, man!"Echilibrul se mentine, setul este unul "strans", tabela se modifica la 4-4. Rafa ramane concentrat, serveste bine si muta presiunea in terenul advers: 5-4. Bulgarul este ajutat din plin de serviciu (reuseste si doi asi), iar setul se duce in "prelungiri": 5-5.Cei doi isi mentin inspiratia la serviciu si vom avea tiebreak si in setul patru (al doilea deja al meciului).In tiebreak, terenurile se schimba la 4-2 in favoarea bulgarului, Grigor a fost mai incisiv pana acum, punandu-l in dificultate pe Nadal. Dimitrov ramane agresiv, serveste bine si "trimite" semifinala in setul cinci (7-4).Decisivul incepe cu un game de 13 minute, in care Nadal a ratat mai multe sanse de break. Rolurile s-au schimbat: Grigor a avut momentul sa se desprinda in setul cinci, insa Rafa a rezistat eroic (1-1). Dupa 24 de minute, s-au jucat doar trei game-uri (2-1 pentru bulgar) - meci de-o tensiune incredibila, fiecare punct pare unul de totul sau nimic...Nadal mai iroseste o minge de break, iar game-ul se intoarce impotriva sa: Grigor trece din nou in avantaj in decisiv: 3-2. Fiecare lovitura este simtita parca drept o mica "intepatura" in tribune.La 4-3 pentru Grigor, Rafa are un moment incredibil - revine senzational de la 15-40, spre "isteria" tribunelor...Tabela se modifica (a cata oara astazi) la 4-4...Echilibrul fantastic "se rupe" la 4-4, atunci cand desi a revenit de la 0-30, Dimitrov isi pierde serviciul...Sansa incredibila pentru Rafa sa "inchida" meciul pe propriul serviciu.Nadal este foarte concentrat, Dimitrov la fel, se joaca sub o tensiune incredibila, cei doi isi imping corpurile spre limita superioara, iar Grigor reuseste sa ramana lucid si sa salveze doua mingi de meci...A treia a fost insa cu noroc pentu Rafa, cel care a castigat "la mustata" un meci antologic, in care singura parere de rau este aceea ca cineva a trebuit sa plece invins din arena...Se actualizeaza.