Gigi Becali: De la 1 iunie echipa se va numi Sport Bucuresti. Nu se va numi Sport Becali, ca nu ne jucam cu echipa asta

"Se va numi Sport Bucuresti si cu asta basta. Nu ne jucam cu Steaua asa, ca nu ii spunem lui Steaua Becali. Pai ce le punem la echipele de fotbal numele nostru? Ea va ramane Steaua in vecii vecilor amin, chiar daca se schimba numele. Am cerut sa se schimbe numele, asteptam dupa aia ultima instanta si eu cred ca suta la suta se va reveni la Steaua. Ea se numeste Sport Bucuresti, dar este Steaua. Am facut cerere la Registrul Comertului si le-am adus la cunostinta ca de la 1 iunie noi vrem sa schimbam numele in Fotbal Club Sport Bucuresti", a declarat Becali, care a adaugat ca a renuntat sa mai ceara suspendarea excutarii deciziei Curtii de Apel.La 21 decembrie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali sa mai foloseasca numele "Steaua" si "Steaua Bucuresti" in denumirea societatii comerciale care administreaza clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucuresti SA, si in cea a echipei FC Steaua, inscrisa la asociatiile si federatiile sportive (FRF si LPF). Decizia nu este definitiva, dar este executorie.La 18 ianuarie, Becali anunta ca a inregistrat trei nume la Registrul Comertului pentru societatea care administreaza echipa sa de fotbal - FCSB, Fotbal Club Sport Bucuresti si Fotbal Club Sporting Bucuresti. El a inregistrat si Fotbal Club Sporting Becali.