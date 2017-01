Roger Federer (calificat in finala la Australian Open), al doilea jucator de tenis care depaseste bariera celor 100 de milioane de dolari din premii

, locul 4 ATP, calificandu-se pentru a sasea oara in cariera in finala Australian Open.Aceasta performanta ii asigura elvetianului un premiu de 1,9 milioane de dolari australieni (aproximativ 1,43 milioane de dolari americani). Pana la AusOpen, Federer castigase 98,83 milioane de dolari din tenis, astfel ca va depasi suta de milioane cu premiul obtinut pentru finala de la Melbourne Park. Castigatorului primului Grand Slam din acest an va fi recompensat cu 3,7 milioane de dolari australieni (2,8 milioane de dolari americani).La 1 iunie 2016, Novak Djokovic a devenit primul jucator de tenis din istorie care a depasit 100 de milioane de dolari. El a acumulat, pana la AusOpen, premii in valoare totala de aproape 108 milioane de dolari (suma bruta).In ultimul act, Roger Federer, de patru ori castigator la Melbourne Park, ultima data in 2010, il va intalni pe invingatorul dintre spaniolul Rafael Nadal, locul 9 ATP, si bulgarul Grigor Dimitrov, locul 15 ATP, partida care va avea loc vineri.Federer a castigat 17 titluri de Grand Slam, ultimul la Wimbledon, in 2012.