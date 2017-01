​VIDEO Australian Open: Regele isi vrea coroana inapoi - Roger Federer, in finala la Melbourne dupa o pauza de sapte ani (7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3) cu Stan Wawrinka

In marea finala de duminica, Roger Federer il va intalni pe invingatorul meciului Grigor Dimitrov vs Rafael Nadal.Intr-o cariera de poveste, Roger Federer a castigat 17 titluri de Grand Slam, fiind finalist in alte 10 randuri (duminica va fi a 11-a oara). Federer a pierdut ultimele trei finale de GS disputate: 2014 si 2015 la Wimbledon si 2015 la US Open, in toate cazurile a fost depasit de Novak Djokovic.La Melbourne, Fedex s-a impus in patru randuri: 2004 (l-a invins pe Marat Safin), 2006 (a trecut de Marcos Baghdatis), 2007 (a castigat meciul cu Fernando Gonzalez) si 2010 (l-a depasit pe Andy Murray). A pierdut si o finala memorabila, in 2009, dupa un meci incredibil, de cinci seturi, cu Rafael Nadal.Avand in spate zeci de ani de experiente impreuna, Roger si Stan nu au avut cu ce sa se surprinda in primul set. Debutul de meci a fost unul prudent de ambele parti, fiecare urmarind in primul rand sa isi castige serviciul. Au fost mai multe sanse de break de ambele parti, insa niciunul nu a reusit sa gestioneze in mod favorabil momentul. Cu putin timp inainte de un tiebreak iminent, Federer s-a "trezit" cu o nesperata sansa de break, care a fost in acelasi timp si una de set.Wawrinka a simtit presiunea momentului, a gresit un slice, iar fileul i-a dat punctul Maestrului. Set pentru fostul lider mondial (7-5), dupa o disputa foarte echilibrata (diferenta s-a facut la doar cateva puncte). Fedex a castigat peste 52% din schimburile medii disputate in prima mansa. Setul s-a intins pe durata a 50 de minute.Federer a fost pentru prima data vocal in al doilea set, dupa o eroare nefortata. Fata de prima mansa, schimburile s-au mai inasprit, iar venirile la fileu au inceput sa fie si mai dese din partea lui Fedex. In momentele mai dificile din debutul setului al doilea, Stan a fost tinut "in viata" de serviciu si de dreapta exploziva.Primul moment important al setului a venit la 3-2, atunci cand Federer a avut primele sanse de break (15-40). Stan a salvat-o pe prima, insa nu a mai avut raspuns la a doua. Roger s-a desprins la 4-2, iar Wawrinka ne-a aratat cum poate fi rupta fara prea mare efort o racheta: cu ajutorul genunchiului (Stan ar putea fi folosit cu real succes in testarea rachetelor de catre producatorii mondiali din domeniu).Cu toate ca a gresit inexplicabil de cateva ori de la fileu pentru nivelul sau incredibil, Federer a inchis setul fara emotii (6-3, game la zero pe propriul serviciu - 31 de minute a durat a doua mansa). Mister Perfect a jucat mai inteligent, s-a folosit din plin de armele numeroase din dotare, in timp ce Stan nu a fost capabil sa intre in modul agresiv care l-a ajutat sa il domine pe Nole in finala de la US Open (din 2016). Wawrinka a parut intr-o usoara stare de hibernare, din care a fost lasat sa iasa in doar cateva randuri."Ursul" a iesit din hibernare de-abia in al treilea set, cu toate ca nu a facut nimic special in acest sens. Game-ul cu numarul patru din al treilea set a fost cel mai slab al lui Federer de pana acum: a parut deconectat, grabit si peste toate - neinspirat. Stan a primit cu bucurie cadoul venit de la mentorul sau, iar apoi gratie serviciului s-a distantat la 4-1.Brusc, Roger a inceput sa greseasca tot mai des, sa loveasca mai moale si sa ii ofere lui Stan sansa de a-si arata forta loviturilor...Fedex si-a mai pierdut inca o data serviciul, iar setul al treilea i-a revenit lui Wawrinka de-o maniera categorica, scor 6-1 (dupa 26 de minute).Momentul greu continua pentru Federer si in debutul setului cu numarul patru. Roger isi pierde pentru a treia oara la rand serviciul. La 1-0 pentru Stan, a urmat unul din cele mai intense si frumoase game-uri ale partidei. Cei doi au jucat cu garda jos, au "desenat" unghiuri in cross si s-au duelat apoi in lung de linie. Federer nu l-a lasat pe adversar sa se desprinda, a facut rebreak-ul, iar apoi si-a castigat cu incredere serviciul, revenind astfel pe tabela (2-1).Au urmat momente de siguranta in spatele serviciului pentru cei doi campioni, fara sa ofere sanse de break (pana la 4-4). Federer vine in doua randuri neinspirat la fileu pe propriul serviciu, iar Stan il paseaza cu calm (intr-una din situatii cu slice-ul de forehand). Dupa 36 de minute de joc, Wawrinka ajunge in situatia de a servi pentru a trimite semifinala in decisiv...Stan este imperial la serviciu, se impune la zero si trimite disputa in setul al cincilea (6-4, dupa 38 de minute)...Primul moment greu pentru Federer vine rapid in setul decisiv, la 1-1. Dupa mai multe erori ale lui Roger, Stan ajunge sa aiba minge de break. Punctul care a urmat a fost de-o incarcatura iesita din comun: publicul a "simtit" fiecare lovitura, iar uralele de la final au fost alaturi de Fedex - a salvat in extremis soarta game-ului (2-1). Roger a avut partea sa de sansa in urmatorul game (a fost 0-30), dar Stan a revenit si nu a mai pierdut niciun punct (2-2).Federer a mai trait inca o data periculos pe propriul serviciu: a fost nevoit sa mai salveze inca o minge de break (3-2). Break-ul a venit pana la urma, insa a fost reusit de Federer - a returnat agresiv, aproape de baseline, nu a mai gresit la fel de mult, iar Stan a facut si o dubla greseala la 15-40. Fedex si-a consolidat avantajul pe propriul serviciu, modificand tabela la 5-2.Desi a luptat pentru fiecare punct intr-un mod exemplar, Stan nu a mai putut intoarce soarta setului si a meciului - Federer a castigat cu 6-3, ajungand nesperat in finala de la Melbourne.