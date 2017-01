VIDEO Australian Open: Finala feminina, o afacere de familie - Serena Williams vs Venus Williams

Aflata in lupta cu recordurile, Serena nu a stat prea mult pe teren in semifinala cu Lucic-Baroni. Cu un serviciu precis (a castigat 92% din punctele jucate cu primul!!), cu doar zece erori nefortate in tot meciul si cu lovituri aspre si puternice, Serena a castigat categoric meciul dupa doar 50 de minute, scor 6-2, 6-1.Serena se afla la doar un meci distanta de doborarea recordului stabilit de Steffi Graf pentru Era Open - 22 de titluri de Grand Slam in cariera. De asemenea, daca va castiga finala de la Melbourne, mezina familiei Williams va reveni si pe prima pozitie in ierarhia WTA, acolo de unde "cazuse" dupa US Open, editia de anul trecut.Meciul care ar putea sa o urce pe prima pozitie in topul jucatorelor cu titluri de Grand Slam (Era Open) va fi jucat in familie, impotriva lui Venus, sora mai mare. Ajunsa la 36 de ani, Venus traieste o a doua tinerete la Melbourne, acolo unde a ajuns in finala dupa ce a invins-o pe revelatia CoCo Vandeweghe, scor 6-7(3), 6-2, 6-3. Prima semifinala a durat doua ore si 25 de minute.De-a lungul timpului, Serena si Venus s-au intalnit de nu mai putin de 27 de ori, sora mai mica conducand cu 16-11. Primul lor duel in circuitul WTA a fost inregistrat in 1998, la Australian Open, Venus castigand in doua seturi: 7-6(4), 6-1. Ultima confruntare a avut loc in 2015, la US Open, acolo unde Serena s-a impus in trei seturi, scor 6-2, 1-6, 6-3.Ultima finala de Grand Slam in care cele doua surori s-au intalnit a fost la Wimbledon, in 2009, atunci cand Serena a fost mai puternica si a castigat cu 7-6(3), 6-2.Venus are in palmares sapte titluri de Grand Slam (5 la Wimbledon si doua la US Open). Nu a castigat insa trofeul la Australian Open, acolo unde a mai evoluat intr-o singura finala: in 2003, atunci cand a fost invinsa tot de sora Serena.