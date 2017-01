​VIDEO Australian Open: Rafael Nadal, victorie superba in trei seturi cu Milos Raonic - Semifinala impotriva lui Grigor Dimitrov

Fata de ceea ce ne-a aratat pana acum la Melbourne, Nadal a schimbat in mod evident un lucru: pozitia de la primire - a stat mult mai aproape de baseline, luand returul mai devreme (i-a scurtat timpul de reactie lui Milos). Tactica a dat roade, Rafa reusind sa ii faca "uriasului" canadian un break. Ibericul a servit bine, nu i-a oferit lui Milos vreo sansa de break, iar setul i-a revenit cu 6-4. S-a vazut mana lui Carlos Moya, cel care il cunoaste atat de bine pe Raonic (i-a fost antrenor in sezonul trecut)...Sa ne amintim ca la aceasta editie a turneului de la Melbourne, Nadal primea serviciul adversarului undeva la peste patru metri in spatele liniei de fund...Setul al doilea a fost unul fara mari eventimente in prima parte, dar cu o desfasurare de infarct in a doua...La 5-4 pentru Milos, canadianul a avut trei mingi de set (doua la 15-40 si o alta la avantaj). Nadal le-a anulat pe toate, egaland la 5. S-a ajuns in tie-break, acolo unde echilibrul a fost unul fantastic pana la 5-4. Raonic "inventeaza" un lob perfect, iar Rafa este fara raspuns...Executie perfecta a lui Milos, 6-4 - alte doua mingi de set pentru favoritul numarul trei. Cum doar el stie, Nadal le anuleaza si pe acestea, ajutat fiind insa si de adversar - a comis o dubla greseala la 6-5.Dramatismul continua, Milos mai are o minge de set, la 7-6, iar Nadal nu numai ca o anuleaza si pe aceasta, dar profita de prima sansa: se impune incredibil cu 9-7...Tie-break-ul a durat 13 minute si 15 secunde...In setul al treilea, cei doua jucatori au stat la "adapost" datorita serviciului - s-a mers cap la cap pana la 5-4, moment in care ibericul a profitat de jocul mai slab al lui Milos - canadianul a resimtit din plin presiunea scorului, iar Nadal nu l-a iertat (6-4). Break-ul decisiv a venit firesc, dupa un game in care canadianul si-a aratat slabiciunile.Printre cei mai buni patru jucatori de la Australian Open (editia din 2017) au ramas trei sportivi care au peste 30 de ani: Federer va implini 36 pe 8 august, Wawrinka va face 32 pe 28 martie, iar Nadal va implini 31 pe 3 iunie. Iese din peisaj doar Grigor Dimitrov, singurul reprezentant al noii generatii: va face doar 26 de ani pe 16 mai.In plus, mai exista un aspect important: sunt trei jucatori de mana dreapta si doar un singur stangaci. Un alt lucru important: toti cei trei dreptaci executa reverul cu o singura mana, ceea ce ar putea fi un avantaj pentru Rafa Nadal. Ibericul si-a concentrat toata cariera pe contracararea regelui Federer, deci putem spune ca are ceva experienta in acest sens.Roger Federer (17) - Stan Wawrinka (4)/ joiRafael Nadal (9) - Grigor Dimitrov (15)/ vineri.Se actualizeaza.