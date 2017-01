VIDEO Australian Open: Grigor Dimitrov, in semifinale - Cel mai bun rezultat al bulgarului la Melbourne

Cu un procentaj mai bun atat la primul cat si la al doilea serviciu, Grigor a putut sa isi faca jocul, trimitandu-l in multe momente pe adversar intr-o defensiva fara "scapare". Bulgarul a gasit mai usor loviturile castigatoare (33 fata de 29 ale lui David), iar diferenta s-a facut in primul rand la capitolul erori nefortate: 25 ale lui Dimitrov si 46 ale lui Goffin.In total, bulgarul a castigat 106 puncte disputate, fata de doar 84 ale belgianului.Grigor se afla in fata celui mai bun rezultat din cariera la Melbourne, pentru sportivul din Bulgaria urmand un meci infernal impotriva lui Milos Raonic sau a lui Rafael Nadal.In varsta de 25 de ani, Grigor Dimitrov se afla la a doua semifinala de Grand Slam din cariera, dupa cea de la Wimbledon, din 2014, atunci cand a fost invins de Novaj Djokovic. In acest an, bulgarul este neinvins - a castigat turneul de la Brisbane (Australia).Roger Federer (17) - Stanislas Wawrinka (4)Grigor Dimitrov (15) - Milos Raonic (3)/ Rafael Nadal (9).