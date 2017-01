​VIDEO Australian Open: Serena Williams, victorie fara emotii - Mirjana Lucic Baroni, performanta carierei - In semifinale la Melbourne

Aflata in ultima parte a carierei (va implini curand 35 de ani), Mirjana traieste un adevarat vis pe taram australian. Croata a mai reusit o "minune" la Melbourne, dupa ce a invins-o in sferturile primului Grand Slam al anului pe Karolina Pliskova (locul 5 WTA).Dupa o ora si 47 de minute, Mirjana a trimis-o acasa pe Karolina, una din favoritele intrecerii. A fost 6-4, 3-6, 6-4 in favoarea jucatoarei din Croatia.In cealalta partida a zilei de pe tabloul feminin de simplu, Serena Williams a trecut in minimum de seturi de Johanna Konta (cap de serie numarul noua), scor 6-2, 6-3. Disputa de pe "Rod Laver Arena" a durat doar o ora si 15 minute.Demn de mentionat este faptul ca SUA are trei din cele patru semifinaliste de pe tabloul feminin de simplu de la AO.In penultimul act, CoCo Vandeweghe o va intalni pe Venus Williams (13), in timp ce Serena Williams (2) se va duela cu surprinzatoarea Mirjana Lucic-Baroni.2-Serena Williams - 9-Johanna Konta 6-2 6-3Mirjana Lucic-Baroni - 5-Karolina Pliskova 6-4 3-6 6-4.