​Australian Open: Roger Federer, victorie categorica cu surprinzatorul Mischa Zverev - Duel de cinci stele cu Stan Wawrinka in semifinale

Fedex a venit cu lectia bine invatata in confruntarea cu atipicul Mischa (unul din rarii jucatori din circuit care inca mai joaca serviciu-voleu). Elvetianul nu a zabovit prea mult pe teren, victoria venind firesc dupa doar o ora si 32 de minute.Debutul de meci a fost unul care a semanat cu un antrenament pentru Fededer: a jucat cu dezinvoltura, a gasit solutii in permanenta pentru venirile la fileu ale lui Mischa, iar cronometrul primului set s-a oprit dupa doar 19 minute, scor 6-1.Mischa a fost mai atent in al doilea set, si-a ridicat putin nivelul jocului si a reusit chiar un break alb. Nu a putut insa mentine ritmul, Roger avand in permanenta o solutie de reverva. Setul al doilea s-a dus in "prelungiri", acolo unde Federer a avut castig de cauza cu 7-5.Condus cu 2-0 la seturi de idolul sau (Mischa a precizat de mai multe ori ca este fan Roger Federer si ca este un vis ca are ocazia sa joace impotriva lui), Zverev senior a transmis prin limbajul corpului ca s-a resemnat. Asa a si fost: a mai castigat puncte frumoase din apropierea fileului, insa dirijorul a fost in permanenta in terenul advers...Mansa a treia i-a revenit elvetianului cu 6-2, meciul de pe "Rod Laver Arena" durand o ora si 32 de minute.Pentru Federer urmeaza inca un duel de foc - cel cu Stan Wawrinka, maestrul urmand sa il intalneasca pe student ("elevul" Stanislas si-a urmat bine mentorul, reusind pana acum sa castige deja trei Grand Slam-uri), intr-o semifinala care se anunta spectaculoasa.Se actualizeaza.