Australian Open: Garbine Muguruza, eliminata de Coco Vandeweghe in sferturile de finala

Dupa ce in optimi trecuse de liderul mondial Angelique Kerber, Vandeweghe a invins-o in doua seturi pe Garbine Muguruza, scor 6-4, 6-0, dupa o ora si 24 de minute de joc.In semifinale, Vandeweghe (25 de ani) o va intalni pe compatrioata sa Venus Williams (36 de ani, locul 17 WTA), cap de serie numarul 13, care a castigat partida cu rusoaica Anastasia Pavlyucenkova (27 WTA), scor 6-4, 7-6 (3), dupa o ora si 48 de minute.Williams nu a mai ajuns pana in semifinale la Australian Open din anul 2003. Va fi a treia semifinala din cariera pentru Venus la competitia de la Melbourne.De-a lungul timpului, Vandeweghe si Williams s-au mai intalnit o singura data, la Roma, in 2016. Venus s-a impus cu 6-4, 6-3.CoCo Vandeweghe - 7-Garbine Muguruza Blanco 6-4 6-013-Venus Williams - 24-Anastasia Pavlyuchenkova 6-4 7-6(3)