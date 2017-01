VIDEO Australian Open: Stanislas Wawrinka, in semifinale - Victorie in trei seturi cu Jo-Wilfried Tsonga

In penultimul act al primului turneu de Grand Slam al anului, Wawrinka il va intalni pe invingatorul partidei dintre Mischa Zverev si Roger Federer (cap de serie numarul 17).Stanislas s-a impus la Australian Open in 2014, dupa o finala in care l-a invins pe Rafael Nadal, iar in 2015 a ajuns pana in semifinale (a fost depasit de Novak Djokovic).Stanislas Wawrinka - Jo-Wilfried Tsonga 7-6(2), 6-4, 6-3Mischa Zverev - Roger FedererRafael Nadal - Milos RaonicDavid Goffin - Grigor Dimitrov.