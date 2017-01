VIDEO Australian Open: Rafael Nadal a completat tabloul sferturilor - Victorie muncita cu Gael Monfils

Rafael Nadal - Gael Monfils 6-3, 6-3, 4-6, 6-4.Inceputul de partida ne-a aratat un Rafa concentrat, hotarat sa nu isi dea emotii si un Gael preocupat in unele momente prea mult de reusita loviturilor spectaculoase. Ibericul a dictat ritmul, a facut break-uri in primele doua seturi si le-a castigat in oglinda, la trei (6-3, 6-3).Setul al treilea a fost unul mult mai intens, echilibrat, cei doi mergand cap la cap pana la 4-4. A fost momentul in care Gael si-a "eliberat" dreapta, a trimis imparabil pentru Nadal, iar francezul se "trezea" in situatia in care servea pentru a castiga setul. Dupa cateva momente de incertitudine (Rafa a avut mai multe sanse de rebreak), Gael a inchis mansa trimitand partida in setul al patrulea (6-4).Aflat pe un val de incredere, Monfils a continuat sa reuseasca lovituri castigatoare, iar Nadal sa fie din ce in mai mult pus in dificultate. Tabela a "mers" in favoarea francezului, iar acesta s-a desprins la 4-2. Au urmat insa momente de relaxare ale lui Gael, cel care stie mai bine ca oricine sa isi saboteze munca. In doar cateva minute, francezul a trecut de la 4-2, la 4-5. Presiunea s-a simtit in calitatea serviciului francezului, iar Nadal a fructificat a doua minge de meci (6-4), dupa doua ore si 55 de minute de la primul schimb.Senzatia este insa aceea ca Monfils a avut in mana asul care putea sa duca disputa in setul decisiv, insa nu a stiut ce si cum sa faca in momentele importante, desi avea prim-planul.Este pentru a noua oara in cariera cand Nadal atinge faza sferturilor de la AO. Ibericul a castigat o singura data Grand Slam-ul de la Melbourne, in 2009.Incepand din anul 2007, Nadal a ratat doar de doua ori prezenta in sferturile competitiei: in 2013, atunci cand nu a participat, si in 2016, cand a fost invins de Fernando Verdasco in runda inaugurala. A mai disputat doua finale la AO: in 2012 (invins de Novak Djokovic, dupa cel mai lung meci din istoria turneului) si in 2014 (invins in patru seturi de Stan Wawrinka).Asi: 2-15Duble greseli: 1-10Puncte castigate cu primul serviciu: 72%-66%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 63%-44%Puncte castigate la fileu: 12/19(63%) - 15/27(56%)Puncte de break castigate: 6/17(35%) - 3/6(50%)Lovituri castigatoare: 21-52Erori nefortate: 27-64Total puncte castigate: 126-105.9-Rafa Nadal - 6-Gael Monfils 6-3 6-3 4-6 6-43-Milos Raonic - 13-Roberto Bautista 7-6(6) 3-6 6-4 6-115-Grigor Dimitrov - Denis Istomin 2-6 7-6(2) 6-2 6-111-David Goffin - 8-Dominic Thiem 5-7 7-6(4) 6-2 6-2.Mischa Zverev - Roger FedererStanislas Wawrinka - Jo-Wilfried TsongaRafael Nadal - Milos RaonicDavid Goffin - Grigor Dimitrov.