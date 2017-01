Australian Open: Karolina Pliskova, in sferturile de finala (Rezultatele zilei)

Pliskova s-a impus dupa o ora si 12 minute. In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre Pliskova si Gavrilova a devenit 3-0 in favoarea jucatoarei din Cehia.Pliskova si-a asigurat urcarea pe pozitia a treia in ierarhia mondiala, cea mai buna clasare din cariera. Simona Halep isi pastreaza momentan locul 4 WTA, cea care a coborat in clasament fiind poloneza Agnieszka Radwanska. Fosta ocupanta a locului 3 mondial a fost eliminata de croata Mirjana Lucic-Baroni, scor 6-3, 6-2, in turul al doilea al competitiei de la Melbourne.5-Karolina Pliskova - 22-Daria Gavrilova 6-3 6-3Mirjana Lucic-Baroni - Jennifer Brady 6-4 6-29-Johanna Konta - 30-Ekaterina Makarova 6-1 6-42-Serena Williams - 16-Barbora Strycova 7-5 6-4.Coco Vandeweghe - Garbine MuguruzaVenus Williams - Anastasia PavlyuchenkovaKarolina Pliskova - Mirjana Lucic-BaroniJohanna Konta - Serena Williams.