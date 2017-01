​Australian Open: Irina Begu si Horia Tecau, eliminati in optimile probei de dublu mixt de la Melbourne

Begu si Tecau au fost invinsi, in optimile de finala, scor 6-4, 6-3, de cuplul Abigail Spears/Juan Sebastian Cabal (SUA/Columbia).Partida a durat o ora si cinci minute.Irina-Camelia Begu si Horia Tecau erau ultimii romani aflati pe tablourile de seniori de la Melbourne.Begu a fost eliminata in turul 2 al probei de simplu, in timp ce Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer au parasit in optimi competitia de dublu masculin.