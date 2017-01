Australian Open: Roger Federer, in sferturi dupa un meci de cinci seturi cu Kei Nishikori

Federer a avut parte de un meci foarte dificil cu Kei, unul din cei mai combativi jucatori din circuit. Inceputul de partida a fost unul modest pentru elvetian, niponul distantandu-se relativ rapid la 5-1. Fedex a avut insa o tresarire de orgoliu, a revenit incredibil si a dus meciul in tie-break. Nishikori a fost insa mai lucid, mai inspirat, iar primul set i-a revenit cu 7-4 in tie-break.Roger a schimbat insa partitura tactica, a fost mai agresiv, a luat mingea din urcare, a gasit liniile in multe momente si a reusit nenumarate lovituri direct castigatoare. Federer a dominat categoric urmatorele doua seturi, castigate cu 6-4 si 6-1.In setul al treilea, Federer a avut sanse de break la 2-2, insa a facut unele cadouri, iar Kei si-a salvat in extremis serviciul.