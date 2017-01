Australian Open: Finalul povestii pentru Sorana Carstea - Eliminata in optimi de Garbine Muguruza

Partida a fost una scurta, de doar o ora si cinci minute, sportiva din Spania castigand lejer in doua seturi, scor 6-2, 6-3.Din dorinta de a dicta ritmul si de a fi agresiva, Sorana a comis multe efori nefortate - 26, fata de doar 9 ale adversarei. Nici statistica de la serviciu nu a fost una grozava pentru jucatoarea noastra: 58% din puncte castigate cu primul si 46% cu al doilea. Garbine a dominat categoric la acest capitol: 86% cu primul, respectiv 77% pe al doilea.A fost cea mai buna performanta din cariera a Soranei la Australian Open, parcurs pentru care va primi 240 de puncte in clasamentul WTA si un cec in valoare de 220.000 de dolari australieni.Sorana este una din jucatoarele cu "vechime" la Australian Open, la cei 27 de ani ai sai. A participat deja de noua ori la intrecerea de la Melbourne.2008 - turul intai, 2009 - turul intai, 2010 - turul al doilea, 2011 - turul al doilea, 2012 - turul al treilea, 2013 - turul al treilea, 2014 - turul intai, 2015 - turul intai, in 2016 nu a participat, 2017 - optimi.Asi: 1-2Duble greseli: 3-0Puncte castigate cu primul serviciu: 58%-86%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 46%-77%Puncte castigate la fileu: 5/6(83%) - 5/5(100%)Puncte de break castigate: 0/3 (0%) - 4/7(57%)Lovituri castigatoare: 10-18Erori nefortate: 26-9Total puncte castigate: 37-61Distanta alergata: 818,6 metri - 831,5 metri.7-Garbine Muguruza Blanco - Sorana Carstea 6-2 6-313-Venus Williams - Mona Barthel 6-3 7-524-Anastasia Pavlyuchenkova - 8-Svetlana Kuznetsova 6-3 6-3.