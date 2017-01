VIDEO Australian Open: Surpriza imensa la Melbourne - Mischa Zverev (50 ATP) l-a eliminat pe Andy Murray, cap de serie numarul unu

Finalist de cinci ori la Australian Open, Andy va trebui sa mai astepte cel putin inca un an pentru a spera la castigarea in premiera a competitiei de la Melbourne. Dupa eliminarea lui Novak Djokovic , Murray era mare favorit la castigarea competitiei. Mischa a dat insa toate calculele peste cap si l-a invins in patru seturi pe liderul mondial, scor 7-5, 5-7, 6-2, 6-4. Meciul a durat trei ore si 33 de minute.In spatele unui serviciu foarte bun, Mischa a putut sa isi faca jocul si sa castige majoritatea game-urilor in care Andy a fost la primire. Agresivitatea a fost cheia partidei, germanul "sufocandu-l" in permanenta pe scotian. Venirile dese la fileu (a facut de nenumarate ori serviciu-voleu) l-au destabilizat pe Murray, acesta fiind vizibil incomodat de stilul caracteristic mai degraba anilor '80 aratat de adversar.Zverev cel mare (este fratele lui Alexander Zverev) a venit de nu mai putin de 118 ori la fileu, castigand 65 din aceste puncte. A bifat 52 de lovituri castigatoare (Andy a avut 71) si 26 de erori nefortate (adversarul a avut 28).In plus, liderul mondial nu a stat deloc grozav nici la capitolul serviciu, facilitandu-i adversarului realizarea de break-uri. Andy a castigat 65% din punctele jucate cu primul serviciu si doar 36% pe cel de-al doilea.Mischa a fost pe total jucatorul mai bun, mai inspirat, agresivitatea fiindu-i rasplatita cu o victorie imensa, cea mai importanta a carierei.Pentru un loc in semifinalele competitiei, Mischa Zverev se va lupta cu invingatorul partidei dintre Roger Federer si Kei Nishikori.4-Stanislas Wawrinka - Andreas Seppi 7-6(2) 7-6(4) 7-6(4)Mischa Zverev - 1-Andy Murray 7-5 5-7 6-2 6-4.