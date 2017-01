​Australian Open: Florin Mergea si Horia Tecau, eliminati in optimile competitiei de la Melbourne

Tecau si Rojer au fost invinsi de cuplul Marc Polmans/Andrew Whittington (Australia), scor 7-6 (5), 7-6 (5), intr-o ora si 43 de minute.Mergea si Inglot au pierdut in fata perechii franceze Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, cap de serie numarul unu, scor 6-2, 5-7, 2-6, in doua ore si doua minute.Invingatorii din cele doua meciuri vor fi adversari in sferturile de finala.Premiul pentru participarea in optimi este de 40.000 de dolari australieni.