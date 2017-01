Australian Open: Sorana Carstea va juca duminica in optimi cu Garbine Muguruza

Carstea si Muguruza, care nu au mai fost adversare in circuitul WTA pana acum, se vor intalni in ultimul meci de pe terenul "Margaret Court".In primul meci de pe acelasi teren vor juca, in turul trei la dublu, perechile Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie 11, si Marc Polmans/Andrew Whittington (Australia).Pe "Hisense Arena" vor juca, in primul meci al zile de duminica, cuplurile Florin Mergea/Dominic Inglot (Romania/Marea Britanie), cap de serie 16, si Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Franta), cap de serie 1.La juniori, Vlad Andrei Dancu va juca pe terenul 5. Dancu va evolua in primul tur la simplu in compania belgianului Zizou Bergs si in runda inaugurala la dublu, alaturi de francezul Maxence Broville, impotriva perechii australiene Anthony Popyrin/Campbell Salmon, sustine News.ro.