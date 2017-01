​VIDEO Australian Open: Rafael Nadal, in optimi dupa ce a castigat duelul generatiilor cu Alexander Zverev - Meci spectacol de cinci seturi si peste patru ore

Cap de serie numarul 24 si unul din cei mai in forma jucatori din circuit, Alexander a aratat impotriva lui Nadal ca este mult mai matur pe teren decat cei 20 de ani neimpliniti pe care ii are.Cu un serviciu devastator pe alocuri, cu o dreapta incisiva si cu un rever capabil sa produca multe lovituri castigatoare, Alexander a castigat primul set al partidei (6-4), iar meciul se anunta unul foarte greu pentru fostul lider mondial.Debutul setului al doilea ne-a aratat un Nadal aproape de zilele sale cele mai bune: a servit bine (cu mult efect, mingea a "fugit" efectiv in multe randuri de advesar), a controlat punctele cu forehandul sau cu topspin si a gresit putin cu backhandul - o lovitura care in unele momente s-a dovedit mai sigura decat dreapta. Egalitatea pe tabela a venit in mod firesc, dupa ce Rafa a castigat cu 6-3 a doua mansa.Setul al treilea a fost cel mai echilibrat si cel mai lung al disputei: o ora si sapte minute. A fost nevoie de tie-break pentru a putea fi stabilit invingatorul, dupa ce fiecare jucator a fost puternic pe propriul serviciu. Germanul a fost mai ofensiv, iar efortul i-a fost rasplatit: 7-5 in tie-break. In mod inexplicabil, Nadal a intrat in modul "safe" in ultimele puncte, iar Alexander nu l-a iertat.Aflat la doar un set distanta de eliminarea prematura de la AO, Nadal a fortat inca o data in debutul de set, iar partida avea sa fie trimisa in decisiv, dupa ce Rafa a castigat cu 6-3, dupa 49 de minute. In unele momente, Alexander a aratat o oboseala fizica, iar Nadal a speculat fiecare moment.Decisivul a debutat perfect pentru Nadal: a facut break-ul in primul game, iar apoi si-a consolidat avantajul pe propriul serviciu (2-0). A urmat insa o relaxare din partea ibericului (acelasi lucru i s-a intamplat la ultima editie de la US Open, atunci cand desi a condus chiar cu 4-2 in decisiv, a fost invins de Lucas Pouille), iar Zverev a egalat la doi.Game-ul cu numarul cinci a fost insa decisiv in stabilirea invingatorului. Ambii jucatori au jucat cu garda jos, precum doi pugilisti hotarati sa isi dea lovitura de gratie. Dupa minute bune de lupta, Nadal a facut break-ul, iar Alexander a suferit si o accidentare la glezna dupa un schimb "inuman" cu Rafa...Din acest moment, partida a curs intr-o singura directie, iar Nadal a castigat cu 6-2, dupa un meci de patru ore si 5 minute.Meciul de pe "Rod Laver Arena" a fost unul electrizant, cu multa calitate si cu schimburi desfasurate intr-o viteza ametitoare, greu de urmarit uneori chiar si din fata televizorului...Partida ne-a aratat un Nadal aproape de forma fizica de odinioara si cu o mare ambitie de a reveni in prim-planul tenisului mondial. De cealalta parte, Alexander se anunta a fi unul din marii favoriti la primele locuri din clasamentul ATP, odata cu incheierea generatiei lui Federer, Nadal, Djokovic, Murray si Wawrinka..."Stiam ca trebuie sa sufar pentru a castiga azi" -In optimi, Nadal il va intalni pe Gael Monfils (cap de serie numarul sase).Asi: 19-11Duble greseli: 11-4Puncte castigate cu primul serviciu: 71%-75%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 42%-62%Puncte de break castigate: 2/7(29%) - 5/16(31%)Puncte castigate la fileu: 20/34(42%) - 17/24(71%)Lovituri castigatoare: 58-43Erori nefortate: 74-34Total puncte castigate: 149-173Distanta alergata: 3800,6 metri - 4071,8 metri.3-Milos Raonic - 25-Gilles Simon 6-2 7-6(5) 3-6 6-36-Gael Monfils - 32-Philipp Kohlschreiber 6-3 7-6(1) 6-49-Rafa Nadal - 24-Alexander Zverev 4-6 6-3 6-7(5) 6-3 6-213-Roberto Bautista - 21-David Ferrer 7-5 6-7(6) 7-6(3) 6-4Denis Istomin - 30-Pablo Carreno 6-4 4-6 6-4 4-6 6-28-Dominic Thiem - Benoit Paire 6-1 4-6 6-4 6-411-David Goffin - 20-Ivo Karlovic 6-3 6-2 6-4.