​Australian Open: Angelique Kerber, Venus Williams si Garbine Muguruza au acces in optimile de finala (Rezultatele zilei)

Garbine Muguruza va fi adversara Soranei Cîrstea in optimi. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit in circuitul feminin pana in prezent.Sorana a ajuns pentru prima data in optimi la Australian Open, dupa ce a invins-o pe americanca Alison Riske (42 WTA), scor 6-2, 7-6(2), dupa o ora si 30 de minute.7-Garbine Muguruza Blanco - 32-Anastasija Sevastova 6-4 6-2Mona Barthel - Ashleigh Barty 6-4 3-6 6-313-Venus Williams - Duan Yingying (China) 6-1 6-08-Svetlana Kuznetsova - Jelena Jankovic (Serbia) 6-4 5-7 9-71-Angelique Kerber - Kristyna Pliskova (Czech Republic) 6-0 6-424-Anastasia Pavlyuchenkova - 11-Elina Svitolina 7-5 4-6 6-3CoCo Vandeweghe - Eugenie Bouchard 6-4 3-6 7-5